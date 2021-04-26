Федерация работодателей Украины вместе с другими ассоциациями переработчиков сельскохозяйственной продукции обратились к главе комитета Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева с просьбой отменить льготный НДС в 14% для отдельных категорий аграриев, к которым относится компания олигарха Андрея Веревского "Кернел" и небольшая группа его коллег, пишет OBOZREVATEL.

Требования отменить дискриминационную норму председатель совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник опубликовал на своей странице в Facebook. По его словам, снижение НДС с 20 до 14% для отдельных категорий привело к таким последствиям:

искривление конкурентной среды (в частности, между переработчиками, которые используют собственное сырье и теми, кто перерабатывает приобретенное сырье)

существенные потери большинства переработчиков сельскохозяйственной продукции (в частности, переработчиков в мясной, молочной, мукомольной, сахарной и солодовой отраслях) на фоне выигрыша отдельных вертикально интегрированных структур.

"Кроме того данное нововведение не соответствует положениям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в частности в части требований статьи 98 Директивы Совета 2006/112 / ЕС о совместной системе налога на добавленную стоимость для предотвращения возникновения структурной неуравновешенности в Сообществе и искривлению конкуренции в некоторых направлениях деятельности, в результате применения государствами-членами различных стандартных ставок НДС, устанавливается минимальная стандартная ставка в размере 15% с возможностью просмотра", – говорится в обращении.

Поэтому работодатели обратились к председателю профильного комитета ВРУ с просьбой срочно инициировать внесение изменений в Налоговый кодекс, исключив из него нормы о применении ставки НДС 14% на отдельные виды сельскохозяйственной продукции (в частности, по товарным позициям в соответствии с УКТ ВЭД: 0102 (Крупный рогатый скот, живая) 0103 (Свиньи, живые), 0401 (в части молока цельного) 1001 (Пшеница), 1002 (Рожь), 1003 (ячмень), 212 91 (Сахарная свекла).

Как ранее писал OBOZREVATEL, олигарх Андрей Веревский через карманную группу "Довіра" в Верховной Раде добился снижения НДС для отдельных аграриев, которые занимаются сырьем. Ставку уменьшили с 20 до 14%. Благодаря этому его компания "Кернел" ежемесячно экономит сотни миллионов на уплате НДС, но из бюджета продолжает получать самые большие возмещения.

И всего за месяц производители готовой продукции потеряли миллионы гривен, цены пришлось повышать. Так, НДС нужно платить только за "добавленную стоимость". То есть разницу между ценой покупки и ценой продажи. Бизнес Веревского, как утверждают предприниматели, цены не снизил. В результате разницу в НДС (6%) должны платить те компании, которые покупают его аграрное сырье – производители готовых продуктов. То есть, реально, они платят 26% НДС.

Всего за один месяц представители мясной, молочной и мукомольной сферы потеряли миллионы гривен, рассказывает глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. К чему это приводит:

производители готовой продукции сначала теряют миллионы, а потом начинают искать компенсацию;

выход один: цены на продукты повышают и каждому украинцу приходится платить дополнительно 6% НДС вместо компании Веревского и группки его коллег. То есть, мы как потребители в этому случае платим 26% НДС.

"Мы считаем, что вся тяжесть уплаты НДС в итоге переложена на конечного потребителя, на производителя конечной продукции", – заявил представитель "Хлебодара" Борис Шестопалов.

Такое новшество привело к финансовым потерям как бюджета страны, так и компаний. По разным оценкам, крупные агрохолдинги из-за "закона Веревского" смогут сэкономить как минимум 16 млрд грн.

Как ранее писал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский, монобольшинство прогнулось под группку из 20 депутатов под названием "Довіра". Управляет ею аграрный олигарх Андрей Веревский. Уже после принятия бюджета, после полного провала финансирования медицины, он продавил преступный и лоббистский закон – снизил для себя и нескольких крупных аграриев НДС с 20 до 14%. В результате все мы в разгар пандемии потеряем 16 млрд грн.