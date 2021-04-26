В программе блогерки Мирославы Бобровской «А как на самом деле» на YouTube Игорь Романенко, генерал-лейтенант в запасе и кандидат военных наук, заявил, что Путин не переступил ту красную линию, которую начертила Украина, развив свой потенциал и обратившись за помощью к союзникам.

Эксперт убежден, что полномасштабные боевые действия стоили бы России больше, чем она могла бы получить в таком случае. Чтобы не быть голословным, он объясняет, что президент РФ и его окружение хорошо анализируют ситуацию, прежде чем делать какой-то шаг.

В частности, это касается даже аннексии крымского полуострова. «Генштаб РФ много раз отрабатывал планы по захвату, мы помним конфликт с островом Тузла – это был один из планов», - рассказывает Романенко. Так, президент России подобрал удачный момент: он воспользовался ослаблением страны и отсутствием военно-политического руководства для воплощения своих планов.

«Сейчас он оценил ситуацию и не рискнул», - подчеркивает генерал-лейтенант. Так, война на Донбассе продолжается уже 7 лет и все это время не переходит в более интенсивную фазу. Ища причины этих решений, он говорит: «Потому что по оценкам экспертов для них это менее затратно». А большие войны требуют значительных затрат и в целом расшатывают ситуацию в стране.

В то же время Романенко напоминает о выборах в России, которые состоятся уже в сентябре, а эта ситуация требует уверенной победы. Эксперт объясняет, что Украина начала развивать свой потенциал, обратилась за помощью к союзникам - эти действия приостановили амбиции Путина. С другой стороны, пусть нападение и не состоялось, но решения президента РФ не позволяют сбрасывать его со счетов.

Напоминаем, Романенко назвал помощь США Украине крупнейшей за все годы независимости .