В преддверии начала сезона майских пикников политическая партия "Наш край" предложила провести проверку готовности областных управлений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ликвидировать возгорания в лесах.

С такой инициативой выступил народный депутат Украины от партии "Наш край" Сергей Вельможный, сообщают "Українські новини".

"Как народный депутат я подготовил обращение к правительству и Министерству чрезвычайных ситуаций с требованием проверить готовность украинских пожарных к сезону пикников. Прежде всего их обеспеченность горючим и средствами пожаротушения", – сообщил нардеп.

По его словам, в условиях карантина украинцы массово будут праздновать майские праздники в лесах, на природе. А это-дополнительные риски возникновения пожаров. Зато опыт борьбы с лесными пожарами в прошлом году показал, что пожарные в отдельных областях абсолютно не готовы к таким вызовам. Так, во время тушения масштабных пожаров на Луганщине летом и осенью прошлого года оказалось, что в областной ГСЧС вообще нет запаса топлива – по неизвестным причинам его передали в соседнюю Донецкую область.

В то же время, он призвал украинцев соблюдать карантинные нормы и по возможности избегать больших скоплений людей.