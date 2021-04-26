Национальная тарифная комиссия НКРЭКП планирует увеличить себе финансирование из спецфонда государственного бюджета на 12,5%

Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко со ссылкой на повестку дня заседания комиссии 28 апреля.

«Послезавтра нелегитимный состав НКРЭКП планирует увеличить себе финансирование еще на 12,5%. Платим за это комиссию мы с вами - каждый без исключения потребитель коммунальных услуг в этой стране. Если в этом году НКРЭКП берет 0,088% с каждого, то на 2022 хочет 0,099%. В абсолютных цифрах бюджет абсолютно бездарной и к тому же нелегитимной НКРЭКП перевалит за 1 млрд гривен», - сообщил нардеп на своей странице в Facebook.

Решение об увеличении расходов принято сразу после начисления 6 членам НКРЕКП премий по 200-250 тыс. Грн по результатам I квартала.

«У членов и члена комиссии логика проста - раз тарифы растут, то« Нафтогаз »может такую ​​летнюю цену поставить, связанных с доставкой каждый будет платить больше 10 грн за куб. м, - то почему это им нельзя поднять себе премии. У нас же в стране 6 членов НКРЕКП занимаются «высокоинтеллектуальной работой» и без премий по 200-250 тысяч гривен каждые три месяца у них видите ли падает стимул работать », - добавил Кучеренко.

По его словам, последней выплатой членам НКРЕКП премий сейчас занимаются правоохранительные органы.

«Что« высокоинтеллектуального »в их работе никто понять не может. Надеюсь хоть НАБУ по ГБР объяснит обществу, за что каждый из нас платит Тарасюку и остальных самозванцев этаж зарплаты еще по миллиону гривен премий в год », - подытожил Кучеренко.