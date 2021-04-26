Политолог-международник Максим Яли в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что отвод российских войск от границ Украины был вполне ожидаемым.

«Я, честно говоря, не верил в то, что начнется полномасштабная война. По крайней мере сейчас, слишком много на кону для Путина. Я имею ввиду и «Северный поток-2», и новые санкции… Путину нужно устроить, чтобы Украина начала реализовывать политическую часть Минских соглашений. Это был уже сигнал и Зеленскому», - говорит эксперт.

По его словам, Европа и без сигналов боится Путина и пытается его умиротворить.

«А вот Зеленский еще не сталкивался с таким кризисом. Хоть и в прошлом году там были учения эти. Учения действительно проходят регулярно, другой вопрос, что они были и многочисленными, и стягивали со всей России войска. То есть показали боеготовность России, мы имели возможность понять, с чем нам придется связываться. Там же также понимают, что они потеряют не только статус переговорщика и Минские соглашения будут похоронены именно ими. Неслучайно Путин говорил: «У нас будет достаточно выдержки, чтобы не пойти на провокацию», - сказал Яли.

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