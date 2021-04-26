Шансы встречи Путина с Зеленским на Донбассе или в России оценил Тарас Чорновил, политический аналитик и бывший народный депутат Украины в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Прежде всего Чорновил ставит вопрос ожиданий президента Украины относительно ответа Путина. «Возможно, была надежда, что Путин испугается и не прилетит», - предполагает он и добавляет, что президент России действительно не полетит на опасную территорию.

Тем не менее, ответ следует ожидать и он, по мнению аналитика, довольно предсказуемый и даже единственный возможный: «мы там не воюем, нас там нет». Так, Россия говорит не о войне, а о гражданском конфликте на Донбассе. «Есть «народные республики» - вот с ними и разговаривайте», - предполагает Чорновил ответ Путина.

Другой вопрос, который ставит гость программы, касается не столько содержания ответа, как времени его предоставления и адресанта. Стоит обратить внимание на то, что президент России не дает ответа Зеленскому лично. И это, говорит аналитик, делается сознательно для унижения последнего. «С другими украинскими президентами он мог говорить напрямую, а Зеленскому отвечает Песков», - рассказывает Чорновил. Он объясняет, что буквально это ставит президента Украины в режим ожидания ответа, а ответ не может быть другим, кроме как отказ говорить о Донбассе.

Напоминаем, Романенко считает, что за тридцать лет независимости Украины сейчас от США ощущается наибольшая поддержка.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бизяев посоветовал начать реинтеграцию Донбасса с идеологической составляющей.