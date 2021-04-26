В Украине есть элита, которая является отражением народа, который ее и создал. Для того, чтобы создать новую - нужно развивать образование и народонаселение.

Об этом сказал анархист Михаил Чаплыга в программе “Снежная лавина” со Снежаной Егоровой.

“Когда я прихожу, я говорю одну простую вещь - я новых людей не рожу. Это как приехали в Монголию строить колхоз, не строится. Ну, извините, других монголов у нас нет. Поэтому, будем строить с теми, что есть. Других элит у нас нет. И они кровь от крови, плоть от плоти нашего народа. Не надо рассказывать, что там какие-то феодалы, откуда-то с Марса прилетели. Нет, это вы их родили, это у вас они выросли и это ваше отражение”, - сказал Чаплыга.

По его словам, политикам нужно работать с теми элитами, которые есть, и принять их такими.

“Нельзя изменить прошлое. Но собственное прошлое, если ты не примешь настоящее, грязное, феодальное деградированное настоящее, если ты не примиришься с этим - ты не пойдешь в будущее, у тебя не будет твердой базы. Для этого нужно принять”, - добавил Чаплыга.

Он отметил, что нужно вложиться в образование, медицину и народонаселение.

Как сообщала Politeka , Омелян отметил, что мы сейчас очень сильно проигрываем из-за того, что мы не вкладываем необходимые средства в образование .