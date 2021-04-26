Вероятная встреча Зеленского с Путиным в Москве возможна только в случае поддержки данной инициативы со стороны Запада. Но сама поездка может привести к необратимым последствиям для украинского президента – он может утратить поддержку среди украинцев.

Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал, возможна ли встреча Зеленского с Путиным в Москве и что бы она значила.

«Конечно, мы понимаем, что поехать на «поклон царю», а именно так это интерпретирует патриотическая общественность, Зеленский не сможет. Поехать в Москву в ближайшее время он вряд ли сможет. Такой сценарий был бы возможен только при участии Макрона и Меркель», - отметил Бортник.

По словам политолога, такой визит возможен только при поддержке Запада, который не поддерживает это. С другой стороны, подобная поездка Зеленского может вызвать негодование не только у патриотически-настроенных граждан, а у всех украинцев в целом.

«Это означает, что такой формат переговоров сегодня невозможен. Хотя возможность переговоров в третьих странах, на полях международных организация я все же не исключал бы. Но вопрос – для чего эти переговоры? Просто разговаривать без возможности договориться – Россия не хочет», - подчеркнул ведущий.

Как отмечает Бортник, в Кремле понимают, что «просто говорить» Зеленскому нужно, чтобы демонстрировать прогресс в переговорах, а самой российской стороне оно вообще не нужно.

Напомним, для Politeka Бортник рассказал о деталях касаемо концентрации российских войск на границе .