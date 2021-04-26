Почему в Украине нужно немедленно создать Бюро экономической безопасности (БЭБ), объяснил в своем видеообращении Григол Катамадзе, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, член Наблюдательного совета Украинского Совета Бизнеса.

Катамадзе отмечает, что о замене модели работы правоохранительных органов в Украине говорилось уже давно. «Последние 6 лет на этом постоянно настаивали бизнес-среда в целом и Ассоциация налогоплательщиков в частности», - подчеркивает он.

Но нынешняя ситуация с финансовыми преступлениями и их расследованием требует немедленного решения и достойных результатов, которые устроят и вообще общество, и бизнес-среду в частности. Поддержка решений СНБ, касающихся борьбы с преступлениями в сфере экономики, - это, считает Катамадзе, пример ожиданий людей быстрых решений от государства.

«Вместе с тем мы должны начать активную работу по реформированию правоохранительных органов, которое предусматривает институциональные изменения правоохранительной системы, в результате которых, в частности, состоится административная интеграция органов по борьбе с экономической преступностью», - отмечает президент Ассоциации налогоплательщиков.

Попутно Катамадзе перечисляет положительные результаты, которых сможет достичь БЭБ как единственный аналитический правоохранительный орган досудебного расследования. Во-первых, поскольку орган целью имеет консолидацию полномочий, это поможет избежать ситуации, когда функции дублируются. Во-вторых, значительно уменьшится давление, оказываемое на субъектов хозяйствования, а также снизится и уровень коррупции. Нельзя забывать, что за соблюдением законов будет осуществляться эффективный контроль, а в деле борьбы с экономическими преступлениями появятся новые подходы. Кроме этого, законодательство и сама работа правоохранительных органов Украины адаптируются к стандартам ЕС.

Напоминаем, Катамадзе прокомментировал недавно принятый закон о Бюро экономической безопасности.

Ранее Politeka сообщала о том, что президент АНУ Катамадзе и замминистра МВД Геращенко подписали меморандум о сотрудничестве.