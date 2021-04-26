Ни для кого не секрет, что Путину необходимо обеспечить подачу воды в аннексированный Крым. Если Зеленский в этом вопросе не пойдёт на уступки, то сможет ли Россия военной силой пробить туда коридор по украинской территории?

Своё мнение в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политолог-международник Максим Яли.

«Сейчас Россия уже точно не сможет пробить коридор до Крыма. Для этого должна быть удобная внешняя и внутренняя ситуация. Та и другая сейчас сложились не лучшим образом для России. Запад уже показал, что у российской агрессии будут последствия. Пока у РФ есть дипломатический ресурс, она будет стараться на нас повлиять при помощи западных партнёров, тех же Германии и Франции, чтобы Зеленский начал выполнять требования Путина», - считает гость программы.

По его мнению, у России есть и другой путь: сделать ставку на дестабилизацию внутриполитической ситуации в самой Украине.

«Этот способ дешевле, без последствий, и уже проверен в деле. Россия будет учитывать и внешнеполитические факторы – например, переговоры с МВФ, которые сейчас у нас зашли в тупик. Есть угроза и новых локдаунов, а это тоже потери в экономике. Больнее всего они ударят по малому и среднему бизнесу, который ещё не оправился от прежних потрясений», - считает Максим Яли.

Ранее, как сообщает Politeka , поступала информация об увеличении дефицита воды в аннексированном Крыму.