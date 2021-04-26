В последнюю неделю наблюдается активный отвод российских войск, которые ранее были приближенны к границе с Украиной. Генерал российской армии Сергей Шойгу объясняет это тем, что учения были окончены. Но данные факты не отменяют возможность обострения.

Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал о риске обострения конфликта на Донбассе.

«Войск, которые были на границе, изначально было недостаточно для операции по Украине. А тех войск, которые нужны были бы для реализации операции на Донбассе, и так достаточно там находится. 41-я российская армия в Воронеже (знаменитые полевые лагеря, которые показывали в СМИ) остается на своем месте», - отметил Бортник.

По словам эксперта, Россия отзывает те боевые части, что уже провели учения. Прежде всего, из Крыма и из территорий, прилегающих к северо-восточным границам Украины.

«Если верить словам наших спецслужб и западных партнеров в отношении того, что там было сконцентрировано 120 батальонных-тактических групп, то если сейчас отзовут половину – это не означает уменьшения уровня риска для Украины. В знаменитой Иловайской операции учувствовало от 3 до 8 российских батальонных-тактических групп», - подчеркнул Бортник.

Как отмечает политолог, уровень напряжения на линии разграничения остается высоким, ежедневно гибнут или получают ранения наши военнослужащие. Бортник считает, что независимо от всех внешних факторов, резкое обострение может начаться в любой момент.

Напомним, Politeka публиковала мнение Бортника об Авакове, Венедиктовой и Разумкове .