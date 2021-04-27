4,6 миллиона гривен штрафных санкций насчитала Госэкоинспекция в сфере рыночного надзора за качеством топлива за первый квартал 2021 года. Это почти в 8 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года (591 тысяча гривен)

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный – говорится на сайте ведомства, передает Znaj.

«Также за 3 месяца текущего года Госэкоинспекция осуществила 280 проверок на АЗС и вынесла 498 решений о принятии ограничительных мер. Среди них - устранение формального несоответствия ввиду требований техрегламента и запрет предоставления продукции на рынке», - рассказал Андрей Малеваный.

Он отметил, что проверка качества топлива важна ввиду того, что в его состав входят легковоспламеняющиеся и опасные химические вещества. Использование некачественных составляющих или неучтенных присадок представляет огромную угрозу для потребителей.

«Сейчас Госэкоинспекция проводит усиленные меры контроля в рамках рыночного надзора по поручению Премьер-министра Украины. Каждый территориальный орган ГЭИ осуществляет внеплановые проверки у субъектов хозяйствования, которые занимаются розничной продажей топлива. Результаты этих мероприятий выносятся для обсуждения в межведомственных региональных рабочих группах, которые нарабатывают механизмы дальнейшего контроля», - добавил Андрей Малеваный.



