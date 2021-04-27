Приглашение, которыми обменялись Путин с Зеленским, реализовать нельзя, но так президенты обоих государств сумели не потерять лицо.

Об этом заявил в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24» политолог-международник Максим Яли.

Гость программы считает приглашение президенту Украины встретиться в Москве произведением искусства Владимира Путина повышать градус напряжения и внимание публики до максимума. «Естественно, Зеленский не сможет принять это предложение. Также, как и Путин не мог позитивно ответить на предложение Зеленского», - оценивает Яли.

Итак, за одним неприемлемым в принципе приглашением появилось такое же второе. «Это были финальные аккорды и Зеленского, и Путина», - считает политолог. Он добавляет, что такие дипломатические действия позволили президентам обеих стран не потерять лицо и сохранить свой статус для аудитории внутри стран.

Но эксперт дает иронический комментарий в сторону Путина, мол, СМИ Российской Федерации после этих событий будут петь дифирамбы своему президенту и предсказать ему долгое правление.

Напоминаем, Яли рассказал, сможет ли Путин пробить коридор по территории Украины до Крыма.

Ранее Politeka сообщала о том, что Яли предупредил о российской провокации к дате одесской трагедии.



