Дипломат Вадим Трюхан в программе «Что дальше» на канале «Знай24» прокомментировал информацию о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может стать посредником в переговорах между Украиной и Россией.

«Кого бы мы не пытались или притянуть за уши, или действительно определить таким посредником, а им может стать единственный человек на данный момент – это Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки», - говорит эксперт.

По его словам, Нормандский формат, Минские договоренности и ТКГ «априори были обречены на неуспех».

«Потому что как раз ненадлежащий субъектный состав и ненадлежащая площадка. Плюс документы, которые совершенно не могут считаться в чистом виде международными договорами... Я не знаю, почему на это пошел Порошенко, это у него надо спрашивать, конечно. Но априори было ясно, что французы и немцы – это слабая сторона. Она не уважается Владимиром Путиным. Он вообще вот на европейцев смотрит как на какой-то второй сорт. А США, Байдена – они уважают и боятся», - сказал Трюхан.

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