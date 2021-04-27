Инициатива властей повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. Все страны пытаются поддержать предпринимателей в кризис, а в Украине – наоборот. Об этом заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, комментируя инициативу властей повысить фискальную нагрузку на бизнес.

«Во всем мире снижают налоги, потому что экономика еле-еле выживает, а у нас запланировали закон о повышении налогов. Безусловно, мы будем голосовать против этого закона», - сказала Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».

Она подчеркнула: другие страны предлагают бизнесу программы поддержки в кризис, чтобы помочь им выжить, в частности, уменьшают ставки по кредитам и предоставляют налоговые льготы. В Украине же власть наоборот намерена повысить налоги, что уничтожит предпринимателей.

«Во всем мире включили все финансовые возможности все страны и оказывают огромную помощь сегодня всем направлениям экономических систем в каждой стране. У нас сегодня, наоборот, забирают. Бросили по 8 тысяч гривен среднему бизнесу и маленькому – это смешно. Что они на эти 8 тысяч гривен сделают?",- заявила Тимошенко.

Она отметила, что фракция «Батькивщина» категорически против повышения налогов и не будет поддерживать инициативы власти.

«Мы против повышения налогов для предпринимательства сегодня. Потому что это несовместимо с их выживанием. Если они упадут, если они прекратят работать, то страна уже и тех капель в бюджет налогов не будет иметь. Поэтому это все-танцы на лезвии бритвы", - подчеркнула Тимошенко.

Как известно, представители власти инициировали внесение изменений в Налоговый кодекс, суть которых-усиление фискального давления на бизнес и повышение буквально всех видов налогов. Хотя экономисты предупреждают, что увеличение финансовой нагрузки в условиях экономического кризиса приведет к тому, что в Украине окончательно остановится экономический рост.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что налоговые инициативы властей приведут к ухудшению экономической ситуации и возмущение общества. Он подчеркнул, что сначала власти нужно навести порядок в уплате этого налога и остановить хищение бюджетных средств. В свою очередь экс-вице-премьер министр Украины Павел Розенко заявил, что власть должна не повышать налоги, а стимулировать экономический рост, который и обеспечит увеличение доходной части госбюджета.