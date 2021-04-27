Анархист Михаил Чаплыга иронично рассказал в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина», что опорой его президентского правления стали бы феодалы, бандиты и представители регионов.

Гость программы видит себя следующим, то есть седьмым по счету президентом независимой Украины. Он признается, что уже даже успел подумать о составе своей команды и вообще опоре своего президентского правления.

В 1997 году Михаил Чаплыга пришел в Верховную Раду как помощник, получил седьмой ранг, но за время своего пребывания там, прохождения от низов до верхов увидел все и всех. «Я знаю, кто может быть министром, кто может быть главой Нацбанка, кто может быть главой фракции, кто может быть спикером», - рассказывает он.

Итак, примерный состав своей команды политолог уже видит, одновременно отмечает, что это будет не более 50 человек, которые займут ключевые для государства должности. «Ты же понимаешь, что государственная машина - это минимум 50 тыс. 50 тысяч нет ни у кого и никогда», - подчеркивает Чаплыга.

Если говорить о партии или коммунизме, то это, считает анархист, вещи в принципе уже устаревшие для современного мира. «21 век на дворе, а мы мыслим началом 20 века», - объясняет он. На партию он смотрит исключительно как на определенную лицензию, на то, что дает пропуск к выборам, но не более.

А опору своего будущего правления он видит в другом направлении. «На кого мне опереться? На феодалов, бандитов, и "конченных" товарищей, которые, на сегодняшний день, представляют регионы», - рассказывает гость программы. Свой ироничный выбор он мотивирует реальным влиянием, которое имеют те же воры и бандиты в городах. Следовательно искать какие-то другие методы воздействия смысла нету.

Напоминаем, Чаплыга объяснил, что Украине придется работать с теми элитами, что есть.

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