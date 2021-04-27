Неприемлемо пополнять госбюджет за счет повышения налогов

Об этом заявил экс-вице-премьер министр Украины Павел Розенко, комментируя инициативу властей повысить фискальную нагрузку на предпринимателей.

"Это категорически неприемлемые вещи. Власть, очевидно, ищет резервы для улучшения ситуации в государственном бюджете Украины. И делает это за счет граждан. И это, кстати, не первая инициатива», - сказал Розенко в эфире телеканала «Украина 24».

Он подчеркнул: вместо того, чтобы стимулировать экономический рост и таким образом обеспечить увеличение доходной части госбюджета, власть пытается пополнить казну путем введения новых налогов.

«Вот вам деятельность нынешней власти, которая фактически пытается экономить и добавить что-то в государственный бюджет Украины не за счет улучшения экономической ситуации, а за счет того, что они просто делают новые налоги или ограничивают граждан в их социальных правах». - сказал Розенко.

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Напомним, представители власти анонсировали изменения в Налоговый кодекс, суть которых - усиление фискального давления на бизнес. Экономисты неоднократно подчеркивали: повышение налоговой нагрузки в условиях экономического кризиса приведет к тому, что в Украине окончательно исчезнут стимулы для инвестиций.

В свою очередь народный депутат, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что инициатива властей повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство, ведь задача власти в кризис – поддержать и защитить бизнес, а не облагать его непосильным фискальным бременем.