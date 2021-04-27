Российская Федерация могла бы начать полномасштабную войну и взять под контроль весь Северно-Крымский канал, выступив из Крыма. Однако, президент России Владимир Путин не будет делать этого, поскольку тогда будет жесткая реакция международного сообщества.

Об этом сказал юрист-международник Вадим Трюхан в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

По словам Вадима Трюхана, заявление о том, что Украина даст воду в Крым в виде бутылок в случае, если в Крыму признают гуманитарный кризис - не повлияло на то, что Россия отвела войска.

"Им не надо было о чем-то договориться с Украиной. Если бы они захотели воду - они бы пошли и полностью взяли под контроль весь Северно-Крымский канал. Дошли бы до Новой Каховки. Много военных экспертов рассматривают этот регион, это направление для начала широкомасштабной войны - как основное. Потому что им нужна вода. Но вы понимаете, в чем дело, Путин прекрасно понимает, что если они пойдут - это значит, что они должны на следующий день начать жить как Северная Корея", - сказал Трюхан.

Он отметил, что в таком случае Крым лишат инвестиций, долларов и энергоносителей.

"Как страна не с признаками, а просто как страна-изгой. Как страна-террорист. Поэтому он к этому сейчас еще не готов. И это показало его послание. Он не готов полностью вычеркнуть себя из цивилизации. Он может говорить что угодно, но говорить и решения принимать - это разные вещи. Смотрите, как он цеплялся за формальную сторону - он провел "референдум" в Крыму... Сейчас он видит, что будет жесткая реакция и можно потерять все. А зачем человеку терять все, когда у него зона комфорта", - добавил юрист.

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