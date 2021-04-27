Нужна ли Украине вторая палата парламента? И если так, то кто может быть представлен в ней?
Своё мнение по этому поводу в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» высказывает дипломат, учёный и предприниматель Александр Чалый.
«Нам нужно реальное представительство регионов в верхней палате парламента. Точнее, нам нужна Палата громад. Это даст возможность правильного балансирования. Настало время не шарахаться от одной позиции к другой, а отрабатывать стратегические планы развития Украины. А для этого нужна система сдержек и противовесов», - считает гость программы.
По его мнению, эта идея сейчас получает всё более активную поддержку в обществе. Украинская Конституция очень прогрессивна, но на практике она не реализуется. И в первую очередь её не реализуют высшие лица государства. Поэтому очень важно, чтобы в новом конституционном процессе активно участвовал народ.
«Нужно выработать десять вопросов, не больше – по внутренней политике, по внешней, и вынести их на референдум. Это даст задачу разработчикам новой Конституции», - считает Чалый.
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Ранее, как сообщает Politeka, Сергей Быков рассказывал о целых разделах, которые выпали из Конституции Украины и регламента Верховной Рады.
Также говорилось о том, как была создана украинская Конституция 1996 года.