Высший антикоррупционный суд (ВАКС) три раза подтвердил законность действий прокурора в деле «Роттердам+», поэтому все дальнейшие попытки НАБУ инициировать его замену лишь дискредитирую бюро и антикоррупционную систему в целом.

Об этом заявил экс-генеральный прокурор Святослав Пискун.

«Высший антикоррупционный суд сказал: нет таких оснований (для смены прокурора – прим.), все. А как по-другому это решить? Ну законом же предусмотрен порядок смены прокурора. И суд говорит: нет, он все правильно сделал. Что вы хотите? Вот я не понимаю. Для меня вот, честно, это удивительно», - сообщил Пискун в эфире телеканала «Украина24».

От также отметил, что история с делом «Роттердам+», которая затянулась на боле чем 4 года и вышла за все отведенные законом временные рамки, слишком политизирована и только вредит авторитету правоохранительной системы.

«Мне абсолютно, «Роттердам» это или другое дело, но просто сам факт того, что эти качели дискредитируют орган, который этим занимается», - добавил экс-генпрокурор.

Напомним, 9 апреля САП в третий раз закрыла дело «Роттердам+». Первый раз дело было закрыто 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил Офис Генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия этой формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.

Кроме этого Высший антикоррупционный суд еще трижды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле «Роттердам+» состава преступления.

Однако 21 апреля первый замглавы САП принял решение снова отменить закрытие этого дела.