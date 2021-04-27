Инициатива Кабмина ввести акцизный сбор для производимой в стране зеленой энергии лишит государство новых и экологичных технологий, и является абсолютной противоположностью подхода, который применяется в странах ЕС.

Об этом заявил председатель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Александр Козакевич.

«Они хотят таким же образом покрыть долги перед нами нашими же средствами. Мое восприятие такое. Облагать налогами надо генерации, которые уже отработали свой ресурс и приносят вред окружающей среде, экологически загрязняют его. За счет этих налогов строить те, которые не вредят окружающей среде и вообще способствуют развитию дешевой генерации», - сказал Козакевич.

Он отметил, что со стороны государства не логично вводить акцизный сбор на экологические технологии, развитие которых наоборот – нужно стимулировать.

"Потому что новая технология, которая, в принципе, безуглеродная, которую во всем мире вводят и поддерживают, облагать дополнительными какими – то налогами или сборами-это маловероятное вообще такое существование где - либо в мире», - добавил он.

По его мнению, инициатива правительства дает сигнал иностранным и внутренним инвесторам, что вкладываться в новые технологии и зеленую энергетику не нужно, потому что потом государство будет внедрять неожиданные налоги.

«Мы этим убиваем уже и те остатки инвестиционной привлекательности, которые остались в стране», - сказал представителей инвесторов.

Козакевич подчеркнул, что высшее руководство государства часто говорит о том, что будет защищать инвесторов, развивать зеленые новейшие технологии в Украине, способствовать тому, чтобы происходил переход к безуглеродной экономике. Однако с другой стороны государство облагает дополнительными налогами экологическое безуглеродное предприятие, чтобы не страдали старые и неэкологичные углеродные предприятия.

"Я думаю, что такого нет в ЕС. Это нонсенс, когда ты говорил о том, что нужно развивать "зеленые технологии", нужно на них переходить и защищать будущее наших детей, внуков от выбросов, во-первых, выбросов, от болезней и всего прочего, продолжать их жизни более 100 лет. А с другой стороны ты вводишь этот налог. Это просто издевательство", - отметил председатель УАВЕ.

Как сообщалось, по данным СМИ, правительство хочет ввести акцизный налог на продажу "зеленой" электроэнергии и в настоящее время предлагается широкий диапазон ставки - от 3,2% до 40%.

Как отметила народный депутат фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, инициатива Кабинета Министров Украины по введению акцизного сбора на продажу "зеленой" энергии является недопустимой в условиях отсутствия сдвигов в вопросе выплаты долгов иностранным инвесторам в возобновляемую энергетику. Она считает, что нужно сначала выполнить финансовые обязательства перед инвесторами, чтобы не потерять внешние инвестиции, которые очень нужны Украине.

Аналитик по ветроэнергетике Bloomberg NEF Изабель Эдвардс, в Украине очень высокий уровень риска инвестирования в сектор возобновляемой энергетики из-за того, что власть постоянно пытается изменить механизмы финансирования отрасли и инициирует различные инструменты фискального давления на инвесторов, в частности акцизный сбор.

Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на 1 апреля предприятиям "зеленой" энергетики перечислено 4,6 млрд грн из суммы "старого" долга 2020 года. Уровень расчетов государства по выплате такого долга составляет 20%.

Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики достигает 17,8 млрд грн.