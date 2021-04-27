Предприниматели и эксперты предлагают оформить цели страны по сокращению выбросов СО2 в виде диапазона значений

Как пишет gmk.center, Украина готовится представить международному сообществу свои новые цели по сокращению выбросов СО 2 в атмосферу. Осенью на климатическом саммите ООН в Глазго страна должна презентовать свой Второй национально определенный вклад (НОВ2) к Парижскому соглашению, регулирующему меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.

В апреле Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины представило для обсуждения проект НОВ2. Документ предполагает, что наша страна готова взять на себя обязательство сократить к 2030 году выбросы CO 2 на 65% к уровню 1990 года.

Отечественный бизнес осознает необходимость экологической модернизации и сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. Однако и предприниматели, и представители государства выражают обеспокоенность по поводу влияния НОВ2 на социально-экономические показатели страны.

Напомним, утвержденная постановлением Кабинета министров в начале марта Национальная экономическая стратегия до 2030 года предполагает средний ежегодный рост отечественной экономики в течение 10 лет уровне 6,8%. Однако согласно базовому макроэкономическому сценарию проекта НОВ2 предполагается средний рост показателя ВВП на уровне 3,5-4,5% в 2018-2050 гг. Соответственно возникает вопрос согласования двух важных стратегических документов.

«Национальная экономическая стратегия определяет цель Украины удвоить ВВП в течение 10 лет. Если это будет сопровождаться увеличением выбросов, то мы не сможем найти свое комфортное место в современном мире, потому что мы не сможем привлекать инвестиции… Однако теперь возникает вопрос, сможет ли Украина позволить себе амбициозные климатические цели, представленные в проекте НОВ2», – отметил Кирилл Криволап, директор «Центру економічного відновлення».

Такое мнение поддержал руководитель комитета Европейского зеленого курса Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) Дмитрий Васильев.

«Сейчас нужно критично и конструктивно подойти к оценке моделей, предложенных Минэкологии в проекте, который финансировался ЕБРР», – добавил он.

Президент отраслевого объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил, что металлургические предприятия категорически не поддерживают проект НОВ2 в текущей редакции. По его словам, решение о снижении выбросов до 35% от уровня 1990 года должно базироваться на соответствующих расчетах.

К слову, начиная с 1990 года, Украина значительно сократила выбросы CO 2 . Однако это произошло не за счет экологической модернизации производств, а прежде всего по причине деиндустриализации экономики, закрытия многих промышленных предприятий, а также из-за потери части предприятий на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

По словам Павла Бондарева, менеджера проектов по экологии и технологий Ассоциации производителей цемента Украины («Укрцемент»), НОВ2 должен быть реальным и комплексно учитывать развитие всей экономики. И только тогда нужно ставить перед бизнесом реальные цели, которые бизнес сможет достичь.

«Цементная отрасль модернизировалась и снизила выбросы CO 2 , заменив мокрую технологию в основном на сухую технологию производства цементного клинкера. Следующим этапом может быть замена ископаемого топлива на альтернативные виды топлива из отходов. Это произойдет, если сектор обращения с отходами будет продуцировать топливо из отходов, и оно будет доступно цементным предприятиям», – заверил он.

Эксперт также обратил внимание на парадокс: чтобы снизить выбросы CO 2 в рамках всей экономики страны для экомодернизации предприятий нужно строить новые объекты, а значит, нужно увеличивать выпуск цемента. Это предполагает увеличение выбросов CO 2 .

«Мы подключались к анализу наработок, прогнозов и моделей Минэкологии. В начале нас несколько удивили тренды, которые закладывались для прогнозов при моделировании. В частности предполагалось, что не предусматривается развитие сельского хозяйства Украины и дальнейшее увеличение продуктивности. А ведь именно от продуктивности зависят выбросы парниковых газов в сельском хозяйстве», – отметил Роман Сластен, генеральный директор Ассоциации «Украинский клуб аграрный бизнеса».

По мнению большинства выступавших, хорошим способом сбалансировать климатические амбиции страны и ее экономические цели может стать принятие обязательств Украины в виде определенного допустимого диапазона снижения выбросов.

«Многие страны, более богатые, более развитые, чем Украина, сейчас говорят о некоем коридоре целей, о диапазоне. 50 штатов США, Канада, в 2015 году такие цели давала Бразилия, Казахстан. Многие подавали условные и безусловные цели по сокращению выбросов. Мы считаем, что в проекте НОВ2 нужно честно посчитать, какая цель для нас безусловная, которую мы будем достигать при любых обстоятельствах, а какой цели достигнем при условии наличия финансирования», – предложил Кирилл Криволап.

В Минэкономики считают, что голос бизнеса должен быть надлежащим образом учтен при формировании климатической политики государства.

«Для нас НОВ2 является не только амбицией в части снижения выбросов, но и амбицией для трансформации климатической и экономической политики Украины. Таким образом, чтобы они в своем взаимодействии обеспечивали и экономический рост, и улучшение состояния окружающей среды, – резюмировал Тарас Качка. – Это большой вызов, и мне кажется, что впервые за всю историю независимости Украины между несколькими министерствами идет серьезная дискуссия о том, как это обеспечить».

К тому же, по его мнению, текущий уровень развития экономики Украины позволяет нашей стране претендовать на исключения, которое записаны и в Парижском соглашении, и в правилах торговли ВТО.