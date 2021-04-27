Украинский дипломат Александр Левченко в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» рассказал, надо ли отменять дипломатические отношения с Россией.

«Инициатива же в Верховной Раде определенная... А инициатива откуда взялась? Ну, обострение ситуации на границе, демонстрация Россией силы, пренебрежение ко всему, к Украине. Собственно говоря, мы заметили, в последний месяц в российских СМИ, где-то и в выступлении Путина фактически пренебрежение ко всему украинскому, к украинской государственности и попытки понижения субъектности Украины», - говорит дипломат.

Также он объяснил, почему президент РФ Владимир Путин не отвечает на звонок президента Украины Владимира Зеленского, а глава МИД РФ Сергей Лавров не отвечает на звонки министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

«Это новизна их политики. А почему не хотят общаться? А надо же объяснять, чего вы сконцентрировали такое количество войск. Они говорят: «Это количество войск вовсе не угрожает Украине». Ну тогда логичный вопрос – а зачем вы их туда завели? Если оно не несет никакой угрозы украинскому государству, а зачем вы их туда концентрируете? И это вам стоит огромных средств», - сказал Левченко.

По его словам, Россия ведет политику уничтожения украинской государственности через коррупцию.

«Коррупция разъедает изнутри наше общество и государство», - констатировал дипломат.

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