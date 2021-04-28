Решение руководства тарифной комиссии НКРЭКУ о выплате самим себе премий по 200-250 тыс. грн недопустимо в стране, где не хватает денег на выплату зарплату учителям и врачам

Об этом сообщил бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.

«Как можно в государстве создать орган, который никому не подотчетен? Хочу – премию выписываю, хочу – не выписываю, хочу – делаю, хочу – не делаю. Слушайте, в какой стране такое возможно? В стране, в которой нет денег выплатить зарплату учителям и врачам?», - заявил Пискун.

Он добавил, что ранее подобные случаи самопремирования были невозможны при наличии прокурорского контроля, однако после 2015 года органы прокуратуры были лишены этой функции.

«Когда убрали элементы защиты публичных прав граждан у прокуратуры, после этого случилось в стране несчастье. Это произошло в 2015 году. Никто же не имеет права их проверить. Вот в чем вопрос», - отметил экс-генпрокурор.

Напомним, 7 апреля члены НКРЭКУ утвердили себе премии 50% должностного оклада, что равно 200-250 тыс. грн каждом. Выплата премий была обоснована необходимостью стимулировать «высокоинтеллектуальный труд» членом комиссии.

Помимо этого, в 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАЗК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.