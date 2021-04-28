Политолог, историк, директор Института украинской политики Кость Бондаренко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал о партнерах Украины.

«Партнеров у нас слишком много. У каждого свои интересы, у каждого свои позиции, каждый преследует свои цели… Скажем так, Франция, Германия, Соединенные Штаты, которые являются главным нашим партнером, с некоторых пор Великобритания, которая тоже является нашим партнером – у каждого из них своя игра», - говорит эксперт.

По его словам, в каждой из этих игр партнеры видят Украину только ее элементом.

«И каждая из этих стран отнюдь не является каким-то филантропом, который только и думает о том, как бы помочь Украине. Поэтому, очевидно, что Украине приходится петлять между этими стратегическими партнерами», - сказал Бондаренко.

Он отметил, что все партнеры Украины рассматривают ее как «универсальную анти-Россию».

«Но главное одно – что сегодня интересы всех этих партнеров до сих пор сходились в одной точке – Украину рассматривали как такую универсальную анти-Россию. Государство, которое было бы не только раздражителем России, не только какой-то страной, которая время от времени выступает с критикой России или же с некими заявлениями против России… Но и государство, которое находится на непосредственно прямом столкновении с Россией, которое находится в прямом остром конфликте с Россией», - резюмировал политолог.

Ранее Politeka сообщала, что Бортник рассказал о риске обострения конфликта на Донбассе.

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