Государственная компания «Центрэнерго» призвала Министерство энергетики обеспечить актуальность требований и сроков выполнения Нацплана по сокращению выбросов, чтобы он был основан на реальной ситуации в энергетике и потребности страны сохранить энергетическую безопасность.

Об этом заявил член дирекции «Центрэнерго» Сергей Колесников.

«В моногородах ТЭС - единственный источник теплоснабжения. Зимой 14 станций (если считать и 2 станции на временно неконтролируемой территории обеспечивают теплоснабжением14 поселков. В среднем по 10 тысяч человек в каждом. Это 140 тысяч жителей Украины, которые зависят от работы этих энергоблоков на электростанциях, и в том числе зависят от реализации НПСВ», - сказал Колесников.

Он также подчеркнул, что Нацплан по снижению выбросов необходимо выполнять, однако сроки экомодернизации предприятий следует пересмотреть, чтобы не допустить, в частности, коллапса в теплоснабжении отдельных регионов.

«НПСВ нужно выполнять. Но немного изменились внешние и внутренние факторы с того момента, когда НПСВ мы подписывали, принимался и т.д. Действительно, изменились», объяснил Колесников.

Напомним, общая стоимость экологических мероприятий на тепловых энергоблоках в пределах НПСВ до конца 2033 года оценивается в 4,3 млрд евро. В то же время высокие объемы вложений в экологическую модернизацию ТЭС следует осуществить в 2024-25 гг.

В Украине до настоящего времени источники финансирования НПСВ на ТЭС не определены. Министерство энергетики, участники рынка электроэнергии и эксперты отрасли указывают на необходимость сдвинуть сроки реализации нацплана по выбросам.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отмечает невозможность выполнить Национальный план сокращения выбросов на ТЭС и ТЭЦ Украины в короткие сроки из-за проблем отсутствия финансирования соответствующих мероприятий.