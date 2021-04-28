Повышение налогов спровоцирует замедление экономики и автоматически приведет к росту цен на товары и услуги. Об этом заявил инвестаналитик Эрик Найман.



«Повышение НДС вызывает мгновенный рост инфляции и увеличивает перераспределения в пользу бюджета из карманов людей и нормального бизнеса. Скорее это будет минус дополнительный, приведет к замедлению экономики», - сказал Найман.



По его словам, статистика всех стран показывает, что повышение НДС или акцизов вызывает мгновенное увеличение цен на эту величину. Поэтому, по его прогнозу, в случае повышения ставки НДС в Украине все цены на товары и услуги вырастут.



Ранее лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что инициатива властей повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. Она отметила, что недопустимо повышать налоги в кризис, а также подчеркнула, что другие страны пытаются максимально поддержать бизнес.



В свою очередь экс-вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, комментируя инициативу властей о проведении налоговой амнистии, заявил, что искать резерв для бюджета за счет повышения налогов - категорически неприемлемо.