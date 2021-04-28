Компания Modus Energy International, которая находится в собственности гражданина Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергии и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения Кабинета Министров Украины.

«23 марта 2021 года Министерство юстиции Украины получило уведомление об арбитраже от имени компании «Modus Energy International B.V. " против государство Украина... Сумма исковых требований по предварительной оценке составляет не менее 11,5 млн евро», - говорится в документах.

Истец утверждает, что государство Украина нарушило свои обязательства по договору в соответствии с Энергетической хартией. Среди прочего государство брало на себя обязательство покупать «зеленую» солнечную энергию по цене 0,1502 евро/кВт-ч от электростанции введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2019 года, и не менять этот тариф до 2030 года. Однако Украина, в результате подписанного в июне прошлого года меморандума с инвесторами в зеленую энергетику, сократила зеленые тарифы в августе 2020 года на 15%.

«В мае 2020 года по результатам заседания антикризисного энергетического штаба истцу было предложено подписать Меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым» зеленый тариф «будет подлежать снижению ретроспективно в обмен на погашение задолженности ГП» Гарантированный покупатель " перед производителями электроэнергии. Истец не согласился на такие условия», - указывается в записке.

Кроме того сообщается, что ГП «Гарантированный покупатель» заставил дочерние компании Modus Energy International подписать Дополнительное соглашение, которое предусматривает сокращение зеленого путем осуществления угроз истцу (в случае отказа подписания Дополнительного соглашения) и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения Договора купли-продажи зеленой энергии, который действует до 2030 года.

Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину такой, что нарушила требования статей Договора об Энергетической хартии; обязать Украину оплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным трибуналом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все понесенные расходы на арбитражное производство.

В собственности Modus Energy International находится три солнечные электростанции мощностью 46 МВт - «Солар Залуква», «Болоховский Солар Парк 1», «Болоховский Солар Парк 2».

Как сообщалось, инвесторы в возобновляемую энергетику неоднократно обращались в Кабинет министров Украины, президента В. Зеленского с просьбой решить кризис в зеленой энергетике и обеспечить выплату накопленных в 2020 году долгов.

В ноябре 2020 года послы одиннадцати стран направили совместное письмо, адресованное государственному руководству Украины с требованием срочно решить проблему задолженности перед производителями энергии из альтернативных источников. Лист был подписан послами Бельгии, Канады, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи, Швеции, Турции, Великобритании.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на конец апреля уровень расчетов перед инвесторами составляет 20%. Из 22,4 млрд гривен долга в 2020 году государство заплатило лишь 4,5 млрд грн.

Напомним, 1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ.