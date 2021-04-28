Еврокомиссия не относит атомную энергетику к перечню безвредных для окружающей среды. Об этом сообщается на странице Украинской ассоциации возобновляемой энергетики в Facebook.



По данным УАВЕ, согласно определенных Еврокомиссией критериев в делегированном законе «EU Taxonomy Climate Delegated Act», который планируют утвердить до конца мая 2021 г. как часть усилий по достижению углеродной нейтральности к 2050 г., атомная энергетика не подпадает под категорию «зеленой», в которую рекомендуют инвестировать.



Согласно прописанным критериям, экономическую деятельность расценивают как "зеленую", если она:

уменьшает или предотвращает негативное влияние изменений климата на население, природу или активы;

способствует уменьшению выбросов парниковых газов.



В УАВЕ отметили, что атомную энергетику и энергию природного газа Еврокомиссия не включила в список устойчивых видов деятельности, инвестиции в которые не вредят климату.