Николай Томенко показал законы, которые исчезают в Украине

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Приводим слова автора без комментариев.

Как известно, я в свое время, актуализировал тему законов, которые исчезают, точнее после их принятия не подписываются ни Президентом ни председателем Верховной Рады. Тогда наш Закон о моратории на вывоз леса-кругляка месяцами лежал в Администрации Президента Порошенко и без вето и без подписи. Мой судебный иск против руководства государства и общественный резонанс привел к его подписания и обнародования с опозданием в несколько месяцев.

Не менее резонансным Законом, которые на годы исчез в Администрации Президента был Закон о дополнительных гарантиях вкладчикам приват, после его национализации. Законопроект Президента Порошенко был принят ВР 20.12. 2016 года и 22.12 2016 направлен на подпись Президенту и который до сих пор не подписан!

Третий по важности Законопроект, после принятия с предложениями Президента пролежал теперь уже в Верховной Раде времен Парубия... 3 года и почти 5 месяцев - Закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно установления ответственности... за изготовление, производство, реализацию, приобретение продукции, работ и услуг в военной сфере!

Законом, в частности, предусматривалось введение уголовной ответственности от 5 до 10 лет за преступления должностных лиц в сфере производства и ремонта военной техники и запрет занимать определенные должности в течение 3 лет!

Этот очень актуальный Закон после сообщений в СМИ о возможных злоупотреблений с бюджетными средствами во время ремонта и производства военной техники в воюющей Украине был оперативно принят 15.07.2015 года. Тем не менее, Президент вернул его со своими, абсолютно несущественными предложениями. После дискуссий - 26.01.2016 года Закон принят повторно. И здесь самое интересное-с января 2016 года он пролежал в Верховной Раде до 07.06.2019 года, то есть 3 года и почти 5 месяцев председатель ВР Андрей Парубий не подписывал этот Закон и не направлял его к президенту Петру Порошенко. Напомню, что во времена Парубия у нас действовал патриотический и воюющий парламент, по определению самих руководителей государства.

Этот закон был подписан Парубием уже после парламентских выборов и перед своей отставкой.

Итак, сейчас является крайне важным задания ответственности чиновников за манипуляции с подписанием и обнародованием уже принятых верховной радой законов!

Очевидно также, что для урегулирования определенных правовых и процессуальных пробелов в процессе принятия, подписания и обнародования Законов следует принять Закон «О Законах и законодательной деятельности». Однако и сейчас очевидно, что во многих случаях наличия финансово-политических конфликтов интересов, чиновники действовали вопреки Конституции и Регламента Верховной Рады Украины.

П. С. Фрагмент моей лекции для студентов кафедры публичного администрирования и управления КНУ.