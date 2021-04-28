В майнинг криптовалют вложила 100 миллионов гривен Евгения Тимошенко, дочь Юлии Тимошенко, которой эти деньги возместили США за политическое преследование.

Ссылаясь на программу «Честная политика», что идет на 24 канале, телеграмм-канал «Молния» сообщил о вложении, которое недавно сделала дочь Юлии Тимошенко: она вложила более 100 миллионов гривен в майнинг криптовалют. В частности, деньги перечислены «Валеи», компании по продаже энергоносителей.

Сайт «Youcontrol» же утверждает, что абсолютной владелицей компании является Екатерина Волкова, которая сейчас выполняет обязанности заместителя главы «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины». Но официальный сайт компании нигде не упоминает этого имени.

По поводу «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины» есть информация Государственного бюро расследований: корпорацию неоднократно ловили на вымогательстве за должности. Так, ее руководство создало механизм, который требует оплату за продление срока занятия определенной должности. «Молния» со своей стороны сообщает о прежних намерениях самой Юлии Тимошенко стать обладательницей этого предприятия.

Но в «Валеи» деньги от Евгении Тимошенко надолго не задержались: их перевели в «Eliovp BVBA», бельгийскую компанию майнинг-оборудования.

В результате более 100 миллионов гривен, возмещенных США Юлии Тимошенко за политическое преследование, ее дочь использовала не для благотворительности, а для получения прибыли через майнинг криптовалют.

Напоминаем, Тимошенко заявила, что инициатива власти повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство.

Ранее Politeka сообщала о том, зачем Юлия Тимошенко заняла дочери свои деньги.