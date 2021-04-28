Сразу 6 крупных производителей электроэнергии подали судебные иски о взыскании более 3,5 млрд грн долга с НЭК «Укрэнерго».

Об этом свидетельствуют определения Хозяйственного суда Киева, обнародованные в Едином госреестре.

По данным судебного портала, иски поданы НАЕК Энергоатом, ООО «Мегатрейдинг», ООО «ДТЭК Энерго», ЧАО «Харьковская ТЭЦ-5» и КП «Киевтеплоэнерго».

Этот долг в основном возник за работу на балансирующем рынке, который НЭК «Укрэнерго» накопил перед генерацией в отопительный сезон 2020-2021 годов.

Согласно судебным документам «Укрэнерго» должно 2,4 млрд грн ТЭС «ДТЭК Энерго», 887 млн грн. «Киевтеплоэнерго», 185 млн за «Харьковской ТЭЦ-5».



При этом суммарный долг «Укрэнерго» небалансы и балансирующий рынок, по данным самой компании, составляет 10,1 млрд грн.

Ранее агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на гендиректора «ДТЭК Энерго» Ильдара Салеева сообщало, что долги «Укрэнерго» возникли в период октября 2020 – февраля 2021 г. и по своему объему соизмеримы с затратами компаний на ремонтные кампании в рамках подготовки к отопительному сезону.

«Этот долг несет в себе риск для нашей ремонтной кампании. Мы запланировали 2,4 млрд грн вложить в ремонты. Нам уже нужно готовить оборудование к следующему осенне-зимнему периоду, чтоб избежать аварийности», – сказал гендиректор «ДТЭК Энерго», в интервью «Интерфакс-Украина».

Он пояснил, что сверх коммерческого графика отвечая на команды НЭК «Укрэнерго» ТЭС произвели около 500 млн кВт-ч, для чего пришлось в том числе жечь дефицитный уголь.

«Мы поддержали энергосистему в отопительный сезон, когда был дефицит мощностей, при этом имеем долг, перспектива погашения которого не ясна. Только за январь 2021 года долг вырос на 1 млрд грн», – разъяснил Салеев.

Напомним, что по итогам 2020 г. ГП «Укрэнерго» стала самой убыточной госкомпанией с убытком в 27,5 млрд грн. Среди основных причин падения прибыльности эксперт называют решения НКРЭКУ, когда летом 2020 г. АМКУ обвинил регулятора в искажении конкуренции и ручном управлении рынком.