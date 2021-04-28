Необходимость переговоров Украины с Россией обосновал в программе «Говорит и доказывает Вадим Карасев» политолог Вадим Карасев, а также очертил ключевые вопросы, которые нужно будет поднять на встрече президентов двух стран.

Прежде всего встреча и переговоры нужны для закрепления деэскалации, ведь еще не так давно к границе с Украиной Россия стягивала свою военную мощь. «Стояла полноценная угроза конвенциональной войны двух государств, не прокси-войны, а реальной войны», - отмечает Карасев. Политолог акцентирует на напряженности, что держалась последние несколько недель: длилась информационная война.

«Вот почему Зеленский настойчиво ищет все-таки возможность встречи с Путиным», - убежден он. Так, закрепление деэскалации необходимо ввиду того, что еще не всю армию отвели от границ, угроза войны продолжается. Кроме этого, Карасев не исключает вероятности некой качели с войсками и в будущем, а поэтому проблему нужно решить немедленно.

С другой стороны - до сих пор продолжаются военные действия на Донбассе. «Если не будет смягчения отношений, какого-то сближения, то подобной нормализации не будет и на Донбассе», - предупреждает ведущий.

Двусторонняя встреча с президентом РФ, говорит Карасев, нужна прежде всего Украине, ведь отношение мира к этому конфликту вылилось сейчас скорее в пассивное и осторожное наблюдение. В частности, Соединенные Штаты не хотят участвовать ни в Минском процессе, ни в Нормандском формате, какими бы настойчивыми ни были предложения с украинской стороны.

Напоминаем, Трюхан заявил, что встреча Байдена с Путиным самодостаточна, она не нуждается в других участниках.

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