Зеленский предложил присоединить к Нормандскому формату еще несколько стран, Соединенные Штаты, Великобританию и Канаду, а также высказал идею внести изменения в Минские договоренности.

Свое мнение по этим предложениям высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» Кость Бондаренко, политолог, историк и директор Института украинской политики.

Прежде всего гость программы указывает на то, что предложение расширения Нормандского формата впервые высказал не Зеленский. Оно и раньше звучало в украинском политикуме. «Первой ее озвучила Юлия Тимошенко, потом соответственно ее подхватил Зеленский, потом соответственно Андрей Ермак», - воспроизводит Бондаренко хронологию. Тем не менее, раньше никто не говорил о Канаде, а потому этот пункт предложения, подчеркивает он, действительно новый в риторике президента Украины.

Как известно, США и Великобритания - участники Будапештского процесса, когда Украина согласилась отдать ядерное оружие, именно они стали ее гарантами. Этим, объясняет политолог, и мотивируется в принципе предложение расширения Нормандского формата участием этих стран. С другой стороны, он отмечает и отсутствие механизма такого присоединения.

Бондаренко комментирует и другое предложение президента Украины, что касается внесения изменений в Минские договоренности. «Политики говорили об этом не публично либо же об этом говорили политики не первой величины», - утверждает историк. Но сегодня эта идея впервые прозвучала на публике, еще и высказал ее президент. Но можно ли ее воплотить? Эксперт оценивает этот процесс как довольно сложный для реализации. «Россия не пойдет на пересмотр Минских договоренностей», - убежден Бондаренко.

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