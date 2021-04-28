Для пополнения госбюджета власти следует избавиться от теневых схем на рынке топлива, а не увеличивать налоги для бизнеса и обычных граждан. Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
«Как собирать больше денег в госбюджет? А давайте увеличим налоги. Если бы так все было просто, ну давайте увеличим налоги в 10 раз, в 10 раз станет больше денег. Не работает такая логика вообще», - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, повышение налогов негативно скажется на экономике, работе предпринимателей и благосостоянии обычных граждан.
«Все государства ищут баланс между тем, чтобы собирать деньги, необходимые для обеспечения бюджетных расходов, и при этом не придавить предпринимателей, инициативу и бизнес так, чтобы они просто исчезли. Тогда просто исчезнут рабочие места и все обвалится. В Украине, по-моему, этот баланс решили не искать. И сейчас выходят с одной логикой: давайте просто увеличим налоги», - объяснил Гончаренко.
Он считает, что власти следует искать другой источник для пополнения бюджета, в частности, ликвидировать коррупционные схемы на рынке топлива.
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«Если власть хочет собрать деньги в бюджет, то есть масса мест, где можно найти, по сусекам поскрести и наскрести миллиарды. Посмотрите, что у нас творится в сфере топлива. У нас на АЗС каждый десятый литр проданный какой-то разбодяженный, фальсификат, за который не уплачено ни копейки налогов. Из Беларуси привозят какую-то бодягу, которую здесь расхимичивают, разбодяживают и продают нам.ю. Госбюджет не получает, по самым скромным оценкам, 20 миллиардов гривен», - сказал Гончаренко.
Ранее лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что инициатива властей повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. И отметила: недопустимо повышать налоги в кризис, а также подчеркнула, что другие страны пытаются максимально поддержать бизнес.
В свою очередь инвестаналитик Эрик Найман подчеркнул, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.