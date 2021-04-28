Известный журналист Дмитрий Гордон поддержал намерение Владимира Зеленского ограничить влияние олигархов и призвал начать процесс деолигархизации с очищения самой власти. Такую позицию он высказал в эфире телеканала «Украина 24»

«Что такое олигархи? Олигархи – это прямое следствие коррумпированной власти. Потому что без коррумпированной власти олигархов не будет. Главные олигархи заседают во власти. Это люди, которые пришли во власть, условно говоря, бомжами по сравнению с тем, кем они стали во власти. Ушли миллионерами и миллиардерами», - заявил Гордон.

Он привел примеры того, как доступ к неограниченной власти становился способом обогащения высших чиновников.

«Виктор Федорович Янукович. Он миллиардер, супермиллиардер. Откуда он взял эти деньги? Почему он стал олигархом? Коррупция! Он что, пришел богатым человеком во власть? Директоров автобазы. Еще раньше берем – Павел Иванович Лазаренко. Директор совхоза, извините. А какие миллионы у человека оказались. И это то, что удалось найти», - подчеркнул журналист.

Дмитрий Гордон резко раскритиковал инициативы некоторых представителей власти, направленные на усиление фискального давления на бизнес. По его мнению, это даст обратный эффект.

«Понятно, почему сейчас предлагается такое повышение налогов на бизнес. Потому что идут деньги. Попутно я хочу сказать, вот это увеличение налогов, которое сейчас предлагает Гетманцев, это преступление. Что они творят вообще? Откуда они взялись на нашу голову? Эти социалисты. Это не «слуга народа», это социалисты. Отнять и поделить. Причем они даже это не умеют. Они не умеют отнять и не умеют поделить. Они полуграмотные социалисты», - резюмировал он.

15 апреля на заседании СНБО президент Зеленский анонсировал разработку «фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране». Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.