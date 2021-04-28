Власть хочет погасить долги перед «зеленой» генерацией за счет введения дополнительных налогов для них – это рэкет со стороны государства. Об этом написал народный депутат Украины Муса Магомедов в колонке для «Сегодня».

По словам депутата, правительство решило вернуться к рассмотрению идеи введения акцизного налога на продажу зеленой электроэнергии в пределах от 3,2% до 40%. И именно из этих средств собирается погасить задолженность перед производителями «зеленой» электроэнергии.

«Идея введения акциза на зеленую энергию поражает своей циничностью. По замыслу Кабмина, долги перед компаниями зеленой энергетики планируется выплачивать из средств, полученных от уплаты акциза. То есть государство хочет погасить свои долги деньгами тех, кому должно», - написал Магомедов.

Он напомнил, что правительство в прошлом году подписало с производителями «зеленой» электроэнергии меморандум, согласно которому компании согласились на снижение «зеленого» тарифа, а государство обязалось погасить задолженность перед ними в 22,6 млрд грн. Однако на данный момент сумма долга все еще остается значительной.

«Кабмин не выполнил взятые на себя обязательства. На момент подписания меморандума долг перед зелеными компаниями составлял 22,6 млрд грн. На сегодняшний день правительство должно было погасить 12,3 млрд грн, но инвесторы получили только 4,6 млрд. Невыплаченными остаются 18 млрд грн, причем долг продолжает расти», - объяснил Магомедов.

По его мнению, идея правительства ввести акциз на продажу «зеленой» электроэнергии – это акт государственного рэкета по отношению к инвесторам.

«Данная ситуация наглядно иллюстрирует, как в Украине относятся к инвесторам. Власть не просто грубо нарушает законы, но и может в любой момент принять новые, которые кардинально меняют условия работы на рынке. Акцизный налог на зеленую электроэнергию – это акт государственного рэкета в отношении инвесторов», - считает Магомедов.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy International, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергии и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

ГП "Гарантированный покупатель" заставил дочерние компании Modus Energy International подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение путем осуществления угроз истцу (в случае отказа подписания Дополнительного соглашения) и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения Договора купли-продажи зеленой энергии, который действует до 2030 года.

Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину нарушившей требования статей Договора об Энергетической хартии; обязать Украину оплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все расходы понесенные на арбитражное производство.

Как сообщалось, по информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на конец апреля уровень расчетов перед инвесторами составляет 20%. С 22,4 млрд гривен долга 2020 государство заплатило только 4,5 млрд грн.