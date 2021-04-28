Партия «Сильная Украина» Сергея Тигипко стала альтернативой «Партии регионов» на юго-востоке Украины и забирала у «регионалов» голоса на местах.
Об этом рассказал украинский политолог, историк Кость Бондаренко в программе Руслана Бизяева «Культ личности».
«Партия регионов» на некотором этапе начала достаточно ревниво относиться к этому проекту. Именно в разгар партийной битвы, битвы за электорат Сергей Тигипко принял решение о постепенном уходе политической партии «Сильная Украина» с политической арены и о том, что большинство членов партии должны влиться в «Партию регионов», - говорит эксперт.
Бондаренко напомнил, что в то время он был заместителем руководителя партии «Сильная Украина».
«Я принял решение о том, что я не иду в «Партию регионов». Я вообще ушел из политики. Но целый ряд областных лидеров либо вошли в «Партию регионов», либо же просто ушли тоже из политики, разочаровавшись в политическом процессе», - вспоминает политолог.
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По его мнению, Тигипко тогда сделал ошибку, которая достаточно дорого стоила ему в будущем.
«Если бы он оставался во главе этой политической силы, если бы он шел на парламентские выборы с этой политической силой… Возможно, были бы такие события в Украине, которые не привели бы ко второму Майдану», - утверждает он.
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