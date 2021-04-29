Есть замечательный статус: главный партнер вне НАТО. Для этого надо договариваться ровно с одной столицей, которая имеет в Украине стратегические интересы и рассматривает нас как государство-клиента. Об этом в программе «Романенко Беседы», общаясь с ведущим Юрием Романенко, заявил юрист, председатель правления Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко. Спикеры обсуждали перспективы членства Украины в НАТО в контексте российской военной угрозы.

«Зачем нам НАТО, если все равно процентов 60 военных мощностей, технологий, денег обеспечивает ровно одна страна – США? Даже больше», - делает вывод Геннадий Друзенко.

Он отмечает: деньги дают как раз не членам НАТО.

«Помним, как Трамп потребовал обеспечить надлежащие расходы на оборону. Это Египет, это Южная Корея, это неофициально Тайвань, это Япония. То есть там, где есть реальная угроза, а иногда и боевые действия», - объясняет он.

Эксперт подчеркивает: есть с чем сравнивать и есть над чем задуматься.

«Вся Украина сейчас чепчики в воздух бросает, что, наконец, увеличили нам помощь по линии министерства обороны США до трехсот миллионов. Так вот Египет, который ни с кем пока не воюет, имеет более миллиарда. Израиль три миллиарда с копейками. Афганистан четыре миллиарда. И, кстати, Афганистан и Пакистан – главные партнеры вне НАТО», - комментирует Друзенко.

Он убежден: «Здесь не нужны какие-то высокие демократические стандарты, не требуется тотальное перевооружение. Ты получаешь от сильнейшего в мире, от милитарной страны, прямую помощь».

Геннадий Друзенко советует украинским политиками не «растекаться мысью по древу» и мечтать о чем-то нереальном.

«Надо лоббировать, как дятел, в одну точку, и искать то, что даст нам возможность изменить свой статус – получить такую ​​поддержку, как те, кто ее реально получает от Соединенных Штатов», - убежден он.

Напомним, формула нейтральности Украины – единственный выход, чтобы мы восстановили европейскую систему безопасности и геоэкономическую стабильность, - Чалый.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, когда будут известны планы России и США в отношении Украины.