На протяжении всей истории Россия делала попытки покорить украинское государство. Это продолжается и по сей день, например, президентство Януковича. Каждый раз украинскому народу удавалось защитить свою страну, но сегодня это привело к войне.
В программе «Чаплыга. Без вопросов» политолог Михаил Чаплыга назвал Минские соглашения капитуляцией с украинской стороны.
Ведущий кратко описывает события в Украине последних лет, которые привели к сегодняшним: победа Виктора Януковича, влияние России, Майдан против этого, аннексия Крыма и война. Если вернуться к первому пункту, то, утверждает Чаплыга, Янукович не уникальный, ведь и некоторые другие украинские президенты в своей политике склонялись в российскую сторону. Но именно при президентстве Януковича начался и Майдан, и Революция достоинства.
Тем не менее, следствием стала война на Донбассе, не победная для Украины, к сожалению. Следующий президент, Петр Порошенко, пошел на Минские соглашения. «Их очень культурно называют «Минскими», при чем, там есть гаранты со стороны Европы. Более того, это еще и всё на уровне ООН закреплено», - комментирует эту ситуацию политолог.
Напоминаем, Чаплыга заявил, что украинский народ сам создал свои элиты.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Пугачева с "губищами" и одной бровью обескуражила видом в объятиях Галкина: "О Боже..."
Жена Евгения Кошевого, прихорошившись, готовится покинуть Украину: "Еще круче можно..."
Черный день для Тины Кароль, украинцы скорбят вместе с певицей: «Светлая память»
Звезда "Голосу країни" рассказала, что происходило между Кароль и Баланом за кулисами: "Все не просто так"
Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга сравнил холодную войну между США и СССР с нынешней ситуацией.