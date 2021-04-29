На протяжении всей истории Россия делала попытки покорить украинское государство. Это продолжается и по сей день, например, президентство Януковича. Каждый раз украинскому народу удавалось защитить свою страну, но сегодня это привело к войне.

В программе «Чаплыга. Без вопросов» политолог Михаил Чаплыга назвал Минские соглашения капитуляцией с украинской стороны.

Ведущий кратко описывает события в Украине последних лет, которые привели к сегодняшним: победа Виктора Януковича, влияние России, Майдан против этого, аннексия Крыма и война. Если вернуться к первому пункту, то, утверждает Чаплыга, Янукович не уникальный, ведь и некоторые другие украинские президенты в своей политике склонялись в российскую сторону. Но именно при президентстве Януковича начался и Майдан, и Революция достоинства.

Тем не менее, следствием стала война на Донбассе, не победная для Украины, к сожалению. Следующий президент, Петр Порошенко, пошел на Минские соглашения. «Их очень культурно называют «Минскими», при чем, там есть гаранты со стороны Европы. Более того, это еще и всё на уровне ООН закреплено», - комментирует эту ситуацию политолог.

Напоминаем, Чаплыга заявил, что украинский народ сам создал свои элиты.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга сравнил холодную войну между США и СССР с нынешней ситуацией.