Инициируя введение новых налогов для предприятий зеленой энергетики Кабинет министров Украины спровоцирует шквал международных арбитражей против Украины за нарушения законодательства и обязательств государства перед иностранными инвесторами

Об этом в Facebook написал нардеп Алексей Гончаренко, комментируя появление первого иска против Украины со стороны иностранного инвестора в зеленую энергетику. Обратиться в международные арбитражи его заставил шантаж государства.

«Наше межфракционное объединение« Чистая энергия - здоровую окружающую среду »постоянно говорило о проблемах и рисках международных арбитражей власти. И там крайне опрометчиво полагали, что все обойдется », - сказал Гончаренко.

«Примерно полтора года понадобилось инвесторам, чтобы перестать верить лжи Зеленского, которую он озвучивал как представителям бизнеса в Канаде, так и на форуме в Давосе», - добавил депутат.

При этом он пожелал успеха инвестору, указав, что правда на его стороне. Депутат уверен, что другие инвесторы вдохновятся первому иску и по ним посыпятся новые и новые жалобы в международные арбитражи.

«Особенно способствовать этому сам Кабмин. Он противоправно и безосновательно хочет ввести акцизный налог на зеленую энергию. Это абсолютно противоположным тому, как поддерживают чистую энергетику в странах ЕС », - пояснил Гончаренко.

«Зеленский перестанет быть президентом в 2024 году. Если не раньше. А вот пожинать плоды его «деятельности» будут украинцы. Когда инвесторы по понятным причинам выигрывают суд и за это все придется заплатить каждому украинском », - подчеркнул он.

Напомним, по данным СМИ, правительство хочет ввести акцизный налог на продажу "зеленой" электроэнергии, пока предлагается широкий диапазон ставки - от 3,2% до 40%.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy International, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы .

ГП "Гарантированный покупатель" заставил дочерние компании Modus Energy International подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение путем осуществления угроз истцу (в случае отказа подписания Дополнительного соглашения) и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения Договора купли-продажи "зеленой" энергии, который действует до 2030 года.

Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину такю, нарушившей требования статей Договора об Энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все расходы понесенные на арбитражное производство.

Как сообщалось, по информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на конец апреля уровень расчетов перед инвесторами составляет 20%. С 22,4 млрд гривен долга 2020 государство заплатило только 4,5 млрд грн.