Министерство энергетики обновило прогнозный баланс электроэнергии на 2021 год, согласно которому с 1 мая импорт электрической энергии из России и Беларуси должен полностью прекратиться
Копия прогнозного баланса от 26 апреля 2021 года
Прогнозный баланс подписан главным диспетчером НЭК «Укрэнерго» Виталием Зайченко, главой «Энергоатома» Петром Котиным и утвержден заместителем министра энергетики Юрием Бойко.
Импорт электроэнергии со стран Европейского союза в энергоостров Бурштныской ТЭС предусмотрен на уровне от 84 до 105 млн кВт в месяц.
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Напомним, 15 апреля Верховная Рада приняла законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. 26 апреля проект закона передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Проект закона предоставляет НКРЭКУ полномочия аннулировать итоги аукционов по доступу к межгосударственным линиям электропередачи для импорта из России и Беларуси.
Ранее импорт тока из России и Беларуси критиковал президента Владимир Зеленский, однако закупку российско-белоруской электроэнергии публично защищал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк во время последнего выступления в парламенте в феврале 2021 года.