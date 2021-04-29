Министерство энергетики обновило прогнозный баланс электроэнергии на 2021 год, согласно которому с 1 мая импорт электрической энергии из России и Беларуси должен полностью прекратиться

Копия прогнозного баланса от 26 апреля 2021 года обнародована на сайте Министерства.

Прогнозный баланс подписан главным диспетчером НЭК «Укрэнерго» Виталием Зайченко, главой «Энергоатома» Петром Котиным и утвержден заместителем министра энергетики Юрием Бойко.

Импорт электроэнергии со стран Европейского союза в энергоостров Бурштныской ТЭС предусмотрен на уровне от 84 до 105 млн кВт в месяц.

Напомним, 15 апреля Верховная Рада приняла законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. 26 апреля проект закона передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Проект закона предоставляет НКРЭКУ полномочия аннулировать итоги аукционов по доступу к межгосударственным линиям электропередачи для импорта из России и Беларуси.

Ранее импорт тока из России и Беларуси критиковал президента Владимир Зеленский, однако закупку российско-белоруской электроэнергии публично защищал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк во время последнего выступления в парламенте в феврале 2021 года.