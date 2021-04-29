Старт выполнения Нацплана по сокращению выбросов необходимо отсрочить до 2025 года, когда Украина уже будет интегрированной в европейскую энергосистему

Об этом заявил Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков.

«Не изменять сроки действия Национального плана, а отсрочить начало реализации. Мы говорим, что мы переносит и мы вкладываем все требования по 2025 года. Вот мы в 2022 интегрируемся (в ENTSO-E - ред.), Два года мы берем на себя такие организационные вопросы с крупными инвесторами, и с 2025 года мы начинаем реализовывать Национальный план по сокращению выбросов», - сказал Плачков.

По его словам, после интеграции Украины в европейскую энергосистему в нашу страну придут инвесторы, будут заинтересованы в развитии энергоотрасли и инвестируют в ее екомодернизацию, на которую сейчас средств нет.

«Что будет означать интеграция украинской энергосистемы в ENTSO-E? Это будет означать то, что в Украину придут инвесторы, крупные энергетические европейские компании », - пояснил Плачков.

Он отметил: Европа сегодня сокращает производство электроэнергии, и Украина в ближайшее время может стать ключевым площадкой для экспорта тока в страны ЕС.

«Украина рядом, и она может стать тем плацдармом, той базой для производства электроэнергии, притом что у нас все есть. У нас есть высоковольтные линии, еще построены много лет назад, которые могут обеспечить 5300 мегаватт экспорта электроэнергии. И они (инвесторы - ред.) Будут заинтересованы, например, на площадке Трипольской ГРЭС вместо этих устаревших блоков построить новые, с современными системами очистки экологической. А почему их будет интересовать эта площадка? А потому, что там все готово. Есть площадка, есть распределительное устройство, есть линии электропередач, которыми они смогут продавать электроэнергию как в Украине, так и транспортировать в Европу », - считает Плачков.

Напомним, общая стоимость экологических мероприятий на тепловых энергоблоках в пределах НПСВ до конца 2033 оценивается в 4300000000 евро. В то же время высокие объемы вложений в экологическую модернизацию ТЭС следует осуществить в 2024-25 гг.

В Украине до настоящего времени источники финансирования НПСВ на ТЭС не определены. Министерство энергетики, участники рынка электроэнергии и эксперты отрасли указывают на необходимость сдвинуть сроки реализации Нацплана по выбросам.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отмечает невозможность выполнить Национальный план сокращения выбросов на ТЭС и ТЭЦ Украины в короткие сроки из-за проблем отсутствия финансирования соответствующих мероприятий.