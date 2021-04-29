Политик и дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, стоит ли встречаться президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину

Как известно, риторика двух сторон кардинально отличается: Зеленский настаивает на обсуждении темы Донбасса, а Путин намерен обсуждать только двусторонние отношения, не касаясь войны на Востоке и оккупации Крыма.

«Естественно, для того, чтобы ее проводить, надо хотя бы договориться, о чем будем говорить. Если нет такой договоренности, то, наверное, мы будем слышать многие заявления о том, что мешает ее провести и почему другая сторона в этом повинна. Но если все же ее проводить… Надо пытаться переубедить российскую сторону в том, что уйти от обсуждения ситуации вокруг Донбасса, на Донбассе просто невозможно ни с какой точки зрения», - говорит дипломат.

По его мнению, встречу Зеленского и Путина ожидает большинство украинцев.

«Я хочу надеяться, что с российской стороны это больше позиционирование. Показать, что по большому счету это внутренний конфликт, и поэтому что ж мы будем его обсуждать без тех, кто по мнению Москвы должен сидеть как равноправный участник таких переговоров. Но это принципиальная позиция, и здесь если Зеленский отойдет от этого принципа, что разговор может быть только со стороной, которая по убеждению Украины и создала всю проблему, то у него будут колоссальные внутренние проблемы. Пока что я не вижу легкого пути проведения встречи без изменения подходов со стороны Москвы», - сказал Грищенко.

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