Экомодернизация отечественной промышленности должна происходить при значительной финансовой поддержке государства, а не только средств бизнеса.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации на официальном сайте организации.

По оценке экспертов ЕВА, проект второго национально-определенного взноса Украины в Парижское соглашение (НВВ2) должен предусматривать механизмы государственной помощи бизнесу на проведение экомодернизации.

В частности, в ассоциации выразили обеспокоенность отсутствием в проекте документа финансового обеспечения сокращения выбросов парниковых газов на 65%, на что запланировано потратить 102 млрд евро.

«Как отмечают разработчики материалов к НВВ2, в основе этой суммы – общая сумма капитальных инвестиций в Украину в течение 2010 – 2019 годов. В то же время, по данным Госстата, на мероприятия по декарбонизации и охране воздуха за этот период было потрачено лишь 24,8 млрд гривен (менее 1 млрд евро). По нашему мнению, это не является оправданным, ведь за 2020 год капитальные инвестиции в Украину сократились на 38,2% и эта негативная тенденция будет продолжаться. А также это будет означать, что выполнить климатическую цель можно будет только за счет падения экономики», - отметили в ЕБА.

По их мнению, проект НПВ2 необходимо дополнить частью о разблокировании механизма государственной помощи субъектам хозяйствования на осуществление экологических мероприятий, которая закреплена на законодательном уровне еще с 2014 года.



Кроме того, в ЕВА обратили внимание на недостаточно проработанные секторальные политики в документе.

«В предыдущих версиях НВВ2 для сокращения выбросов на 72% планировалось выделить 379 млрд евро, а сейчас уже мы видим, что для сокращения выбросов на 65% необходима уже более чем втрое меньшая сумма – 102 млрд евро. Это стало возможным за счет снижения климатических и финансовых обязательств для сектора зданий – с 85,7 млрд евро до 16 млрд евро, а также транспорта – с 208 млрд евро до 3 млрд евро. Получается, что выполнять цели по декарбонизации экономики Украина планирует преимущественно в секторах энергетики, промышленности и сельского хозяйства за счет, очевидно, частных средств. Хотя, сектор зданий является одним из основных эмитентов СО2 в Украине, а выбросы от транспорта у нас почти не контролируются», - отметили в ЕВА.

Также эксперты ассоциации отметили, что в проекте НВВ2 не отражены такие меры, которые напрямую будут влиять на уменьшение выбросов парниковых газов. Так, речь идет об использовании вторичного сырья (промышленных отходов) в строительстве дорог, развитии альтернативных видов топлива из твердых бытовых отходов и промышленных отходов RDF и SRF в цементной промышленности; развитие проектов по переработке отходов сельского хозяйства и животноводства; внедрение минимальных экологических требований (евростандарта) в автомобильной отрасли и тому подобное.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что для декарбонизации отечественной промышленности необходимо задействовать дополнительные финансовые инструменты, в том числе международные.

В то же время заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства относительно сроков проведения экомодернизации, и должна оказать поддержку промышленности, как это делают страны ЕС.