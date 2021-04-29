Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку обычно такие встречи происходят раз за каденцию и пока никаких договоренностей нет.
Об этом сказал политолог-международник Максим Яли в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.
Максим Яли отметил, что Джо Байден не имеет желания встречаться с Владимиром Зеленским, поскольку тот не является важной фигурой.
“Он, на самом деле, не является ключевой фигурой. Вот совсем недавно Путину удалось переговорить с Меркель и Макроном без участия Зеленского. Тем самым он продемонстрировал, что уже не рассматривает всерьез его, как сторону переговоров. Которая может взять и реализовать взятые на себя обязательства. Поэтому, он хочет говорить напрямую об Украине с Байденом”, - сказал Яли.
По его словам, в мае планируется визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, что уже является высоким уровнем.
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“Ожидать приезда Байдена - обычно такие визиты, в лучшем случае, если и происходят - один раз за каденцию. Это может быть лишь символический акт. Никаких прорывов нет. Если бы было принято решение о предоставлении ПДЧ
Украины в НАТО - это хорошая новость, которую можно было бы приехать и объявить. И которая вызвала бы очень негативную реакцию в Кремле. В таком случае игра стоила бы свеч. Пока никаких договоренностей нет - совершать визит бессмысленно. То есть, приезжать президенту единственной сверхдержавы в государство, которое, если мы смотрим классификацию, в лучшем случае относится к развивающимся… Приезжать, чтобы просто выступить - это наивно ожидать”, - добавил политолог.
Как сообщала Politeka, Трюхан заявил, что встреча Байдена с Путиным самодостаточна, она не нуждается в других участниках.
Также Politeka сообщала, что немецкий министр сказал, что вступление в НАТО, даже приближение к НАТО невозможно.