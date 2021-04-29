Политолог-международник Максим Яли в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» заявил, что на границах Украины продолжают находиться российские войска.

«У наших границ продолжает находиться очень серьезная группировка Вооруженных сил Российской Федерации... Казалось бы, сделали шаг назад на прошлой неделе, когда было принято решение Шойгу, министра обороны, об отводе части соединений, которые туда перекидывались из других регионов России. Ночью буквально Юрий Бутусов сообщил, что было принято решение о переброске других частей в другой регион, но также на границах Украины. То есть Путин демонстрирует, что он еще может использовать этот рычаг, последний шаг – военные действия», - говорит эксперт.

Также Яли рассказал о нарративах Кремля, которые РФ навязывает украинскому населению касательно Зеленского.

«Путин для своего электората был, является победителем. По риторике Кремля, роль Украины и особенно президента Зеленского сведена уже до статистов. Уже более полугода Зеленский в российской пропаганде, то есть в нарративе, который навязывается населению Украины, является случайным человеком… Ну и весь этот ряд, который обыгрывается в украинском информационном пространстве сейчас…», - сказал политолог.

Ранее Politeka сообщала, что Романенко считает, что за тридцать лет независимости Украины сейчас от США ощущается наибольшая поддержка.

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