Политолог Руслан Бортник в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, когда наступит перемирие на Донбассе.
«Оно как бы и сейчас есть, но это такое перемирие без мира. Если кто-то думает, что можно достигнуть замораживания конфликта, то есть чтобы вообще не стреляли, то это в принципе невозможно без реализации политической части Минских соглашений», - утверждает эксперт.
По его словам, для перемирия на Донбассе надо реализовывать политическую часть «Минска», а не надеяться на какие-то новые соглашения.
«Надеяться на то, что наступит какой-то идеальный момент и в этот день перестанут просто стрелять, потому что договорятся о новых соглашениях, подпишут 150-е перемирие, мягко скажем, наивно. Весь мировой опыт успешного завершения конфликта свидетельствует, что мир наступает только тогда – не во всех случаях, правда – когда реализована политическая часть соглашений. Сама политическая часть соглашений разоружает противоборствующие стороны, лишает их мотивации продолжать войну», - заявил Бортник.
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