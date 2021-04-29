Визит секретаря Госдепартамента США Энтони Блинкена в Украину уже анонсирован. Но для чего именно едет к нам глава американской дипломатии?

Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Поскольку эта поездка предшествует встрече Байдена и Путина, она будет иметь много аспектов. С одной стороны, я думаю, что Блинкен приедет устанавливать новые американо-украинские отношения. Тут будут учитываться и судебная реформа, и антикоррупционные структуры, и Национальный банк, и переформатирование правительства. Эпоха нашей семибоярщины, которая началась с COVID, закончится с приездом Блинкена», - считает политолог.

По его мнению, Украина может вернуться к старой модели иностранцев в правительстве и участия в Кабмине западных партнёров, в первую очередь США.

«Безусловно, Блинкен будет проговаривать с Зеленским позицию Украины в отношении России и в отношении урегулирования ситуации на Донбассе. Будет попытка сформулировать американскую позицию на переговорах с Россией. Очевидно, что Байден и Путин будут обсуждать украинский вопрос, причём достаточно интенсивно. Украинский президент, понимая это, пытается встретиться с Путиным раньше, чтобы не упустить влияние на эту игру», - говорит Руслан Бортник.

Ранее, как сообщает Politeka, он назвал нынешнюю ситуацию на Донбассе «перемирием без мира».

Также Бортник рассказал о роли, которую может сыграть американский представитель в урегулировании российско-украинского конфликта.