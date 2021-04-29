Правительству следует уволить членов Наблюдательного совета «Укразализныци», которые довели компанию до миллиардных убытков. Об этом написал экс-депутат Борислав Береза на своей странице в Facebook.

«А набсовет «Укрзализныци» Шмыгаль поменять не хочет? И ведь дело даже не в вопиющих фактах их персонального расточительства. Просто прошлый год государственная «Укрзализныця», под контролем Набсовета, закончила с астрономическим убытком в 12 млрд грн», - написал Береза.

По его словам, катастрофическая ситуация в «Укрзализныце» - результат работы действующего Набсовета компании, члены которого лоббируют интересы отдельных олигархов, получая при этом баснословные зарплаты.

«Лично мне кажется, что это слишком высокая цена за пропагандистские услуги Сергея Лещенко (члена Набсловета УЗ – ред.). Серёжа должен учиться зарабатывать деньги сам, а не доить бюджет на должности по квоте олигарха, а «Укрзализныця» должна во-первых уменьшить убытки, а во-вторых нарастить прибыль», - написал Береза.

Он подчеркнул: если не уволить Набсовет УЗ ситуация в компании не изменится к лучшему.

Напомним, ранее Борислав Береза обнародовал информацию о том, что на питание членов Набсовета УЗ компания потратила свыше 2 млн грн и еще 5 млн грн на их перелеты. Кроме того, по его данным, для членов наблюдательного совета организовывался отдых на теплоходе «Хвыля», стоимость одного такого мероприятия превышала 600 тыс.

В свою очередь экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что скандалы вокруг Наблюдательного совета «Укрзализныци», на содержание которой тратятся миллионы, дискредитируют реформу корпоративного управления, и призвал уволить весь состав совета.